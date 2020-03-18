السودان.. النيابة تأمر بتوقيف وزير خارجية في عهد البشير

الخرطوم/ أحمد عاصم /الخليج 365



أمرت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، بتوقيف علي كرتي وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، على ذمة التحقيق في أحداث 1989، التي أوصلت الأخير للحكم قبل الإطاحة به قبل نحو عام.



وقالت النيابة في بيان، إنها أصدرت قرارا بتوقيف "كرتي" (وزير الخارجية 2010-2015) و5 متهمين هاربين للتحري والتحقيق في انقلاب 1989".



وحددت النيابة "أسبوعا كحد أقصى من تاريخ نشر أمر التوقيف، لتسليم المطلوبين أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة".



والمطلوبون الخمسة بحسب أمر التوقيف، سياسيون ومسؤولون سابقون.



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وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.



وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989" وتوليه السلطة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.



وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.



وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.