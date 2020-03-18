كورونا.. معتمرون أتراك يدخلون الحجر الصحي في مكة

إسطنبول/ الخليج 365

دخل المعتمرون الأتراك الموجودون بمكة المكرمة، الثلاثاء، في الحجر الصحي، ضمن التدابير الوقائية ضد فيروس "كورونا".

وذكر مراسل الخليج 365، أن أكثر من 300 معتمر تركي يخضعون للحجر الصحي بأحد الفنادق في مكة المكرمة.

وأضاف أن هؤلاء المعتمرين الأتراك كانوا على وشك المغادرة من مطار جدة الدولي باتجاه تركيا، الأحد، قبل أن تلغى رحلتهم، بسبب ارتفاع درجات حرارة اثنين منهم.

Advertisements

وقال ياووز سليم كتشار، نجل أحد المعتمرين، إن والده والمعتمرين الآخرين سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوما.

وأضاف كتشار، أن كافة الموجودين بالفندق في حالة جيدة، ويتم متابعة وضعهم عن قرب من قبل التمثيلية الدبلوماسية التركية في مكة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 197 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.