بومبيو يتهم روسيا بالضلوع في مقتل عشرات الجنود الأتراك بإدلب

واشنطن/ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إيمانه بأن روسيا تقف خلف مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الخارجية الأمريكية، إن "هجمات النظام السوري بدعم من روسيا والميلشيات الإيرانية على إدلب أسفرت عن تهجير حوالي مليون مدني من ديارهم".

وأفاد أن هجمات الأسد وحلفائه طالت المدنيين والبنى التحتية في إدلب، مضيفا "نؤمن أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك خلال هذه الهجمات".

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وأكد على "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا الحليفة في الناتو، وسنواصل التفكير في منحها دعما إضافيا".

وجدد بومبيو دعوات بلاده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأسفر هجوم قوات النظام السوري في 27 فبراير/ شباط الماضي عن استشهاد 34 جنديًا تركيًا، ما دفع القوات المسلحة التركية لإطلاق عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.