إصابة لاعب #يوفنتوس بفيروس #كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لاعب من بطل “سيري آ” مصاب بفيروس “كوفيد-19” بعد دانييلي روغاني.

وقال يوفنتوس في بيان: “خضع بليز ماتويدي لفحوص طبية جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا +كوفيد-19+”، مضيفاً: “اللاعب، ومنذ الأربعاء، في عزلة منزلية طوعية، وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه، هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض”.