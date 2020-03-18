إصابة لاعب #يوفنتوس بفيروس #كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لاعب من بطل “سيري آ” مصاب بفيروس “كوفيد-19” بعد دانييلي روغاني.
وقال يوفنتوس في بيان: “خضع بليز ماتويدي لفحوص طبية جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا +كوفيد-19+”، مضيفاً: “اللاعب، ومنذ الأربعاء، في عزلة منزلية طوعية، وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه، هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض”.
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