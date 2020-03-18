تأجيل #كوبا_أمريكا حتى 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الثلاثاء تأجيل كأس كوبا أمريكا حتى 2021 بسبب فيروس كورونا. وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو (حزيران) وحتى 12 يوليو (تموز). اظهر المزيد

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