جميع قرارات اجتماع “يويفا” الطارئ

فيما يلي قائمة بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، إذ قرر تأجيل بطولة أوروبا هذا العام لمدة 12 شهراً، لتقام في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعقد “يويفا” اجتماعاً مع ممثلي رابطة الأندية الأوروبية والدوريات المحلية الأوروبية واتحاد اللاعبين المحترفين في القارة.

وفيما يلي القرارات التي صدرت عن اجتماع اليوم:

*الموعد الجديد لبطولة أوروبا بين 11 يونيو (حزيران) و11 يوليو (تموز) 2021.

* تعليق كافة مسابقات أوروبا للرجال والسيدات والمباريات (بما في ذلك المباريات الودية) للأندية والمنتخبات حتى إشعار آخر.

* تأجيل المواجهات الفاصلة المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2020 التي كانت مقررة الشهر الحالي إلى فترة التوقف الدولية في يونيو (حزيران) المقبل.

* تحديد مواعيد جديدة لنهائيات دوري الأمم الأوروبية وأوروبا تحت 21 عاماً والسيدات المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2021.

* تحديد مواعيد جديدة لتصفيات أوروبا التي كانت مقررة في يونيو (حزيران) 2021.

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* “يويفا” يتطلع لاستكمال كافة البطولات المحلية الأوروبية قبل نهاية الموسم (في 30 يونيو).

* جولات التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل 2020-2021 ربما يتم تعديلها في حال انتهاء الموسم الحالي بعد 30 يونيو (حزيران).

* الأندية ستسمح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم الوطنية للمشاركة في البطولات التي تم تحديد مواعيد جديدة لها.

* تخلي “يويفا” عن مواعيد المباريات المعتاد بإمكانية إقامة مباريات الدوريات المحلية منتصف الأسبوع والمباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.

* سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من “يويفا” والبطولات المحلية والأندية لمناقشة وضع جدول زمني والتوصل لحلول تسمح باستئناف و/أو استكمال الموسم الحالي.

* سيتم تشكيل مجموعة عمل ثانية تضم ممثلين من “يويفا” والبطولات المحلية والأندية واللاعبين لدراسة التأثير المالي والاقتصادي لفيروس كورونا.

* سيتم رد قيمة التذاكر بالكامل لكل من اشتراها ولن يتمكن من حضور البطولة العام المقبل وذلك وفقاً للقيمة الإسمية للتذاكر.