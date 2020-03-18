- 1/2
- 2/2
طالبت وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد”.
وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.