وزير الشؤون الإسلامية يوجه بعدم غلق مغاسل الموتى وإقامة #صلاة_الجنائز عند #المقابر

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جميع فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع، وإغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً حتى إشعار آخر، والاكتفاء برفع الآذان في المساجد والجوامع ويقال فيه “صلوا في بيوتكم”.

كما تضمن توجيه معاليه عدم إغلاق مغاسل الموتى الملحقة بالمساجد والجوامع، وعدم إقامة صلاة الجنائز في المساجد والجوامع وأن تكون الصلاة على الجنائز عند المقابر.

ويأتي هذا التوجيه بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء رقم (247) في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء 1441/7/22 بمدينة الرياض. اظهر المزيد

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