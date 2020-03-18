بريطانيا تبدأ بتشديد إجراءات مواجهة كورونا

شددت بريطانيا إجراءاتها لمواجهة تزايد انتشار فيروس كورونا وفرضت الحكومة اجراءات غير مسبوقة في وقت السلم بعد نصيحة علمية بأن الإصابات والوفيات بسبب الفيروس قد تتصاعد في حال عدم اتخاذ اجراءات صارمة.

وعمد مزيد من الشركات إلى ارسال موظفيها للعمل من المنزل، كما فرغت وسائل المواصلات بعد أن دعت الحكومة إلى وقف التواصل الاجتماعي “غير الضروري” والسفر غير الضروري مع ارتفاع عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 1500 وعدد الوفيات إلى 55.

ويتوقع أن تفرض السلطات قيوداً أكثر صرامة في الأيام المقبلة، بينها إجبار الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة على البقاء في منازلهم لفترة ثلاثة أشهر لتخفيف الضغوط على النظام الصحي في البلاد.

ويتوقع أن تكشف الحكومة في وقت لاحق عن تفاصيل قوانين الطوارئ في البرلمان الذي حُظر على المواطنين حضور مناقشاته ولقاء أو زيارة نوابه.

وواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقادات بسبب تعامله مع الوباء بحيث امتنع عن فرض إجراءات صارمة على غرار الدول الأخرى لمواجهة انتشار كوفيد-19.