تلفزيون إيران: كورونا قد يقتل ملايين الإيرانيين

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد قد يقتل ملايين الإيرانيين في حال تم تجاهل الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

يأتي ذلك مع إعلان إيران ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 988 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 135 حالة جديدة في البلاد.

وأكدت السلطات الإيرانية، رصد 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16169 حالة إصابة.