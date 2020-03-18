1.8 مليون سائح زاروا دبي في يناير بنمو 11%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل القطاع السياحي في دبي أداءً قوياً خلال مطلع العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال يناير 2020 نحو 1.79 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بنمو بنسبة 11%، مقارنة مع 1.61 مليون زائر دولي خلال الفترة المقابلة من العام 2019، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

كانت الانطلاقة قوية لعام 2020، ولكن من المتوقع أن تتأثر أعداد الزوار والسياح الدوليين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ أذار 2020، بسبب الضغوط التي يتعرض لها قطاع السياحة العالمي في ظل القيود التي تفرضها الدول على قطاع الطيران وحظر سفر رعاياها، في إطار خططها للحد من انتشار وباء فيروس كورنا «كوفيد 19».

ولكن لدى دبي الإمكانات التي تؤهلها للتعافي بسرعة، والتجربة التاريخية دليل على ذلك، وسيكون لحدث «إكسبو 2020» المرتقب في الربع الاخير من العام الدور الحاسم في دعم التعافي.



نمو الإشغال



وأظهرت البيانات نمواً في معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال يناير بنحو 3 نقاط ليصل إلى 86%، وذلك مقارنة مع 83%. حيث سجلت الفنادق من فئة 4 نجوم أعلى مستويات الإشغال بنحو 88%، ثم الفنادق من فئة 1- 3 نجوم والشقق الفندقية المتوسطة بنسبة 87%، ثم الشقق الفخمة بنسبة 86% والفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 82%.

وعادت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتستحوذ على الحصة الأكبر من الزوار القادمين إلى دبي بنسبة 24%، ثم أوروبا الغربية بنحو 17% ثم جنوب آسيا 14% ثم دول وشمال جنوب شرق آسيا 11% وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 11% والشرق الأوسط وإفريقيا 10% والأمريكتان 6% وإفريقيا 5%.

وجاءت السعودية في صدارة الأسواق المصدرة لسياح دبي خلال يناير الماضين بعدما استقبلت فنادق الإمارة نحو 266 ألف زائر دولي، بنمو 66%، فيما جاءت الهند في المركز الثاني نحو 198 ألف زائر، بتراجع بنسبة 4%، وجاءت الصين في المركز الثالث بنحو 111 ألف زائر بنمو 11%، ثم روسيا في المركز الرابع ب 105 آلاف زائر بنمو 45%، ثم عمان في المركز الخامس ب 102 ألف زائر دولي بنمو 3%.

Advertisements



الغرف الفندقية



أشارت البيانات إلى أن عدد الغرف الفندقية المحجوزة بلغت 3.31 مليون غرفة خلال يناير 2020 مقارنة مع 2.92 مليون غرفة خلال يناير 2019. واستقرت العائدات لكل غرفة فندقية شاغرة عند 434 درهماً، مقارنة مع 437 درهماً، فيما تراجع معدل السعر اليومي إلى 506 دراهم، مقارنة مع 529 درهماً.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في دبي بنهاية يناير 2020 بنسبة 9% أي بما يعادل 10700 غرفة جديدة لتصل إلى 127552 غرفة فندقية، مقارنة مع 116858 غرفة بنهاية يناير 2019، وذلك نتيجة لارتفاع عدد المنشآت الفندقية بنسبة 4% أي بزيادة بنحو 30 فندقا إلى 746 منشأة مقارنة مع 716 منشأة.