«منظمة الصحة» تشكر محمد بن زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا.

ونشر غيبريسوس، تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها: «شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد».

وأعاد نشر تغريدة تحتوي الخبر الخاص بإرسال دولة الإمارات، مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا.

كما أشادت جمعية الصداقة العربية الدولية «إيفا» بالإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات بخصوص التصدي لفيروس كورونا، من دون تفريق بين كل من يعيش على أرضها، مؤكدة في الوقت نفسه أن التعاطف المجتمعي العربي مع بقية الشعوب الأخرى بخصوص فيروس كورونا، أعطى صورة رائعة لمدى إنسانية العرب بالتفاعل مع المآسي والكوارث التي تضرب شعوب ودول العالم.

وقالت عضوة منظمات مجلس العلاقات العربية الدولية «كارنتر» ورئيسة جمعية الصداقة العربية الدولية بكارنتر «ايفا» د. نوال بن عسكر النقبي: إن الإجراءات الصحية التي قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتصدي له، من دون تفريق بين مواطن أو مقيم أو زائر، هو تصرف حضاري وإنساني يعبر بكل صدق عن سياسة السلام وسيادة ثقافة الأخوة الإنسانية وقت الأزمات والكوارث التي تتعرض لها مختلف شعوب الأرض، وأن المحافظة على الروح والنفس البشرية من دون النظر لدينها وعرقها ولونها، هي من صميم مبادئ المجتمع العربي، وتعمل دولة الإمارات على تطبيقه فوق أرضها ولكل مقيم على ترابها.