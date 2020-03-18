شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمال المتوحش».. عمل فني من 1000 مصباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين
نشر الفنان الفنلندي كاري كولا أكثر من 1000 مصباح ضوء، على مسافة تمتد 5 كيلومترات، عبر جبال كونيمارا في إيرلندا، تحولت إلى بحر مذهل من الألوان، ويُعدّ أكبر عمل فني في الهواء الطلق.
أطلق كاري على عمله «الجمال المتوحش»، ونشره بجوار البحيرات الجليدية في مقاطعة جالواي، لتنعكس ليلاً أضـواء المصابيح على الجليد،
مشكّلة لوحة فنية هائلة المساحة. كان من المفترض أن يواكب إضاءة «الجمال المتوحش»، احتفالات إيرلندا والعالم بيوم القديس باتريك، لكن تسبب انتشار فيروس كورونا، وتفشي الإصابة به في عدة دول أوروبية، في إلغاء مظاهر الاحتفاء، بدءاً من الموكب السنوي المعتاد في شوارع دبلن العاصمة، وحتى الوصول إلى جبال كونيمارا، حيث أنجز كولا عمله الفني، الذي سيكتفى بمشاهدته عبر مقطع فيديو على الإنترنت.
وعلق كولا على إلغاء الاحتفالات ومنع الجمهور من مشاهدة عمله قائلاً: «إذا كان بإمكاني الاختيار، فأنا أعمل دائماً مع الطبيعة، لأن هذا هو أفضل فن لدينا. أشعر بخيبة أمل كبيرة لإلغاء المعرض، ولكن آمل أن تظهر الطبعة الرقمية كيف أنشأنا شيئاً لا يتوقعه الناس».
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