عبدالله الناصر: القهـوة جنيـة تخطفنـا كـل يـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يدعو الكاتب والشاعر السعودي، عبد الله الناصر، من خلال كتابه «قهوة نامه» محبي القهوة، لأن يصنعوا مغامرتهم وملحمتهم الخاصة مع القهوة، عبر تجديد روحهم أولاً، وطريقتهم في النظر إليها بوصفها معرفة وحكايات مدفونة المدهشة تستحق المغامرة.

وعبر كتابه الصادر عن دار «روايات» التابعة ل«مجموعة كلمات»، يأخذ الناصر القراء برحلة بحث طاف فيها العالم من شرقه إلى غربة ليطلع على تاريخ وعالم القهوة الغامض، ويكشف أسراراً من أرشيف المكتبات الأوروبية، وعوالم إعداد القهوة من أمريكا اللاتينية، وتفاصيل من العالم العربي.

ويتحدث عبدالله الناصر في كتابه الذي جاء في 221 صفحة، و8 فصول، أن الجديد في (قهوة نامه) أنه يتناول بالسرد تشريحاً معرفياً تاريخياً، وفلسفياً للقهوة، عبر تجربة شخصية في سبر تراث القهوة العالمي المسكوت عنه، الذي أغواه فيما بعد ليتعلم أدق أسرار القهوة عبر دورات متخصصة في التحضير والتحميص ومهارات التذوق الاحترافي، وعبر رحلات خاصة لمقاهي العالم الحديثة، والقديمة.

وحول إمكانية إدراج الكتاب في سياق العمل الصحفي، طالما أن الكاتب اعتمد على وثائق ورحلات ليرصد حكاية القهوة، يقول الناصر: «أظن أن الكتاب ليس عملاً صحفياً استقصائياً خالصاً، كما يمكن بسهولة تصنيف كتاب الشيف الأمريكي جيف كويلر (حيث تنمو القهوة البرية)، الصادر بالعربية في الفترة نفسها. صحيح أنني أجريت -خلال أسفاري ورحلاتي إلى المقاهي- حوارات عدة مع العديد من المختصين بالقهوة ومحبي القهوة، إلا أنني لم ألتزم بالأسلوب الصحفي الاستقصائي في الكتاب».

ويضيف: «الوثائق التي تفتحت عليها عيناي في مكتبة الكونجرس على سبيل المثال، ساهمت في اكتشافي لمناطق جمالية وتاريخية تتعلق بارتباط القهوة بالثقافة العالمية منذ خمسة قرون، وكيف ارتبطت القهوة تاريخياً بالكتابة، والموسيقى، والفلسفة، والعلوم التجريبية، وعلم الاجتماع، وكيف صاغت القهوة خريطة العالم الحديث، وقبل ذلك كله كيف التصقت كعشبة سلام بروح الإنسان البسيط، وشقائه العادي.. يسألني كثير من القراء عن تصنيف وجنس كتاب (قهوة نامه)، والإجابة بشفافية هي: لا أعرف. هو مجرد رسالة في القهوة، كتبتها بحب خالص».

ويروي الكاتب كيف سار في طرقات بيوت القهوة التاريخية، وتنقل بين الحجاز، والقاهرة، ودمشق، وإسطنبول، وفيينا، ولندن، وباريس، وبرلين، وبوسطن، ونيويورك، وعواصم الفايكنج، قرأ القهوة وتتلمذ في مدارسها، وعمل نادلاً في أيام الإجازات القصيرة، ومُعلم تحميص، وقرأ في تاريخ الحب، والحرب، والعقائد، والفلسفة، والفنون المرتبطة بالقهوة، وقرأ في كل شيء كي يعرف القهوة، فعرف كل الأشياء وتيقن في النهاية «لا أحد يصل إلى القهوة».

ويفسر الناصر جملة «لا أحد يصل إلى القهوة» قائلاً: «رغم كل ما كتب عن القهوة وأسرارها منذ أكثر من خمسة قرون، فإننا لا نزال نحبو في معرفة كل ما يتعلق بالقهوة. لقد كتب الكاتب الأمريكي (ويليام أوكيرز) في منتصف القرن العشرين كتاباً عن القهوة أسماه (كل شيء عن القهوة)، جاء في زهاء ألف صفحة، لكننا اليوم نعلم أن ما كتبه أوكيرز (ليس كل شيء)، فقد فاته الكثير».

ويؤكد الناصر التاريخ اللافت للقهوة بقوله: «إن أسرار القهوة الكثيرة هي ما تجعل هذه الجنية الخضراء قادرة على اختطافنا كل يوم. هذا التجدد والثراء والتنوع والتعقيد والروح البرية المتمردة التي تتميز بها القهوة، وسلالاتها، وطرق استخلاصها، تجعل منها سراً عظيماً يبحث عنه الجميع، ولا يصل إليه أحد بشكل كامل. إن القهوة ببساطة حلم لم نفق منه حتى الآن. لذا لا يستطيع أحد أن يفسر هذا الحلم».

يشار إلى أن عبدالله الناصر، هو شاعر ومترجم سعودي، حاصل على درجة دكتوراه في الفلسفة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، صدر له كتاب شعري بعنوان «جثث في ثياب الخروج»، وعمل في الصحافة السعودية، ينشر أعماله بشكل مستمر في مدوّنته «أثر الزعفران».