«النصـرة» تصعّـد لتفجيـر «جبهــة» إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت تركيا، أمس الثلاثاء، استغلال الهدوء الحذر في منطقة «خفض التصعيد» لإرسال التعزيزات العسكرية شمال غربي سوريا، في وقت استقدمت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية في المقابل إلى محاور ريف إدلب، في حين قامت جبهة «النصرة» برفع السواتر الترابية على طريق حلب اللاذقية السريع (إم 4).

وأكد المرصد السوري دخول نحو 70 آلية عسكرية تركية، أمس الأول الاثنين، من معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، متجهة نحو المواقع التركية في المنطقة.

بدورها استقدمت القوات الحكومية والقوى الحليفة لها أرتالاً عسكرية إلى محاور جبل الزاوية، وريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد.

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من جهة أخرى، ذكر المرصد أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) عمدت إلى رفع سواتر ترابية على طريق اللاذقية - حلب الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين بلدة النيرب، ومدينة أريحا. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن السواتر تلك متواجد في الأساس وبكثرة على اوتوستراد (إم 4)، إلا أن جبهة «النصرة» حصنتها بشكل أكبر خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي جرى تداول شريط مصور يظهر مجموعة مقاتلين يتبعون لأحد الفصائل الإرهابية، وهم يتوعدون الأتراك، والروس، من على أوتوستراد اللاذقية - حلب في حال مرورهم من المنطقة.

وكان المرصد رصد يوم الأحد الماضي، فشل القوات الروسية ونظيرتها التركية في تسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي، وفقاً لاتفاق موسكو، حيث انطلقت الدورية من بلدة سراقب شرقي إدلب، ووصلت إلى بلدة النيرب، لتعود مجدداً، وتنتهي الدورية، بينما كان من المفترض أن تتابع الدورية طريقها لأماكن أخرى على طريق (إم 4)، إلا أن اعتصام الأهالي، وتهديد الجماعات الإرهابية للدورية حال دون ذلك. كما رصد المرصد، استمرار وصول المدنيين إلى أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي، حيث جرى قطع الطريق بالإطارات المطاطية، لإعاقة سير الدورية الروسية - التركية المشتركة التي من كان المفترض أن تبدأ، أمس الأول الاثنين، إلا أنها لم تنطلق، إذ وصلت مدرعات وآليات روسية، ومثلها تركية لكنها لم تبدأ بتسيير دورية مشتركة، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.

من جانب آخر، ظهر عدة مقاتلين يتبعون لإحدى المجموعات الإرهابية في شريط مصور، وتحدث أحدهم: بأنهم متواجدون على الأوتوستراد، ويتوعدون الدورية المشتركة باستهدافها في حال جرى تسييرها.(وكالات)