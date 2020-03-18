الحراك العراقي يهدد بعد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، مطالباً إياه بأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتلبية مطالب المتظاهرين، فيما رفض تحالف «الفتح» تكليف الزرفي، معتبراً أن الخطوة غير دستورية وتوعد بمنع «الاستخفاف بالقانون والدستور» باعتباره تجاوز «الكتلة الكبرى» في قضية التكليف، في حين أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.

ولدى الزرفي، العضو في حزب الدعوة ثم في ائتلاف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 30 يوماً لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة. وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي، وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول، تقوم بتصريف الأعمال. وسيكون أمام الزرفي أيضاً، مهمة حل مسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

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وذكر مصدر سياسي عراقي، أن «عملية تكليف الزرفي تمت بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي». وفي بيان صادر عن الرئاسة العراقية، أعرب صالح عن أمله بأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق.

من جهة أخرى، قالت اللجنة التنظيمية للتظاهرات في بيان، إن «قيام الرئيس صالح باختيار الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء استهانة واضحة بعقول العراقيين وتجاهل متعمد لمطالب المعتصمين السلميين الذين اكدوا مراراً وتكراراً أن الذين أسهموا في مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية وكانوا جزءاً من منظومة الفساد التي نهبت أموال العراق لن يكونوا مقبولين للثوار لشغل منصب رئيس الوزراء». وأكدت اللجنة، أن «المعتصمين سيقومون بكل النشاطات والفعاليات التصعيدية السلمية لإسقاط ترشيح عدنان الزرفي، مذكرة الرئيس صالح بمطالب المعتصمين في حل برلمان وتعيين شخصية وطنية مستقلة ليرأس حكومة انتقالية بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية مهمتها الرئيسية تجميد الدستور وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإشراف دولي وفقاً لقانون انتخابات منصف يشترك فيه كل العراقيين على حدٍ سواء».

في غضون ذلك، رحب تحالف «القوى العراقية» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتكليف الزرفي، مشيراً الى أنه يعي جيداً ما يحتاج إليه العراق بحكم تجاربه السابقة، مشدداً على أنه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيداً عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة، لأن تخندقه عراقي. لكن بالمقابل، رفض تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري تكليف الزرفي، معتبراً أن الخطوة غير دستورية وتوعد بمنع «الاستخفاف بالقانون والدستور. وحمَّل التحالف الرئيس صالح مسؤولية ما أسماها الخطوات الاستفزازية بخصوص تجاوزه الكتلة الكبرى في قضية التكليف. كما رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، مشيرة الى أن العراق بحاجة ماسة لتشكيلة وزارية فاعلة.