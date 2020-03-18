اكتمال إدارة رابطة المحترفين بعنصـر نسـائــي وأصغـــر عضــــو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عقب تعيين عضوين جديدين، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم.

والتحق كل من جواهر عبدالعزيز السويدي، وسعيد عبيد الكعبي، بالأعضاء المنتخبين في الجمعية العمومية الانتخابية التي أقيمت في التاسع من مارس/ آذار الجاري.

وتعتبر جواهر السويدي أول عنصر نسائي ينضم لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية منذ تأسيسها، وهي من مواليد 1984، حاصلة على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال الدولية من جامعة زايد، وبكالوريوس في العلوم التطبيقية في إدارة الأعمال، وتعمل في قطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة. بينما يعتبر سعيد عبيد الكعبي، أصغر الأعضاء سناً في تاريخ مجلس إدارة الرابطة، فهو من مواليد 1992، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعضو فريق العمل العيناوي، وباحث في مستجدات كرة القدم والأساليب العلمية التطويرية.