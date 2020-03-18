التحالف: تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح أمس، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.

وأشار العقيد المالكي الى أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين، حيث كانا يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (استوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. ولفت إلى أن عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها بلغ (46)، كما بلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها (153).

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وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، لقيت واقعة اختطاف ميليشيات الحوثي سبع مديرات مدارس في صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، استنكاراً وإدانة واسعة في اليمن وخارجها. ودان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في صنعاء واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وحمّل رئيس البرلمان العربي الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات، مؤكداً رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية.

كما دان رئيس البرلمان العربي استمرار جرائمها تجاه اليمنيين، من ترويع للمدنيين، واقتحام المدارس، والاختطاف والتنكيل خاصة بحق المرأة اليمنية، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، في بيان، «إن تلك الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي تأتي في سياق الأعمال الإجرامية التي اعتادت ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته ولا سيما انتهاكاتها المستمرة بحق المرأة اليمنية وترويع المدنيين منذ انقلابها في العام 2014».

وطالب البركاني، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي، اتخاذ مواقف حازمة والتحرك العاجل للضغط على ميليشيات الحوثي بسرعة الإفراج عن مديرات المدارس المختطفات وكذا الإفراج عن كافة المخفيين قسراً في المعتقلات والسجون التابعة لها وردع كافة ممارستها الإجرامية.