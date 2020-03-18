محبوبة صالح: الطموح وقود التفوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:أمل سرور

محبوبة عبد الرحمن محمد صالح، شابة إماراتية عرفت التفوق منذ الطفولة واعتبرته نهج حياة، فهي الرابعة على الدولة في الثانوية العامة، والأولى في كلية الاتصال تخصص علاقات عامة بجامعة الشارقة، عضو مجلس أمناء «فريق واجب التطوعي» ومن ثم عضو مؤسس لجمعية واجب التطوعية، وحصلت على العديد من الجوائز أهمها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وحازت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة المعالي للأداء التربوي المتميز.

عندما تنصت إلى حديثها يتسرب إليك إحساس بأن أحلامها لا سقف لها، خاصة عندما بدأت حديثها بالقول: نكبر وتكبر معنا أحلامنا وطموحاتنا، وتختلف من شخص لآخر، وتتغير بتغير أهداف الشخص وعمره، فما كنا نريد تحقيقه بالأمس يختلف عما نريده اليوم أو ما نصبو إليه غداً، فالأحلام والطموح هما وقود الحياة، وتشحنان الفرد لمواصلة حياته بكل عزيمة وإصرار.

وتابعت: لتحقيق أحلامنا يجب علينا التحلي بالثقة بالنفس وبقدراتنا وإمكانياتنا، والتغلب على التحديات التي قد نواجهها ونحن في طريق تحقيق مرادنا، ونحن في الإمارات دولة الطموح والإنجازات، دولة الثقة بالشباب والإيمان بقدراتهم وإمكانياتهم، أحلامنا دائماً محققة بإذن الله، ولكن يتوجب علينا تحديد نقاط القوة في شخصيتنا وصقلها وتنميتها باستمرار وتوظيفها في مكانها الصحيح للوصول لأفضل النتائج وتحقيق المركز الأول دائماً.

وقت الفراغ

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تستكمل محبوبة صالح حديثها: أؤمن بأن ما يتحدث به العقل الباطن يتحقق، فأحلامي التي حققتها هي التي كنت أحدث نفسي بها منذ الصغر، وللتخيل قدرة عجيبة في تحفيز الفرد لمواصلة ما يصبو إليه، واختيار الصحبة الصالحة الطموحة لها التأثير الكبير كذلك، فاستثمار وقت الفراغ يمكّن الشخص من معرفة هواياته وقدراته، فمن هواياتي كتابة القصة القصيرة والخواطر وحققت فيها المركز الأول على مستوى المنطقة التعليمية والثالث على مستوى الجامعة، بالإضافة إلى نشري لبعض مقالاتي في صحف الدولة المحلية، وقمت بصقل الكتابة الإخبارية من خلال انضمامي لهيئة تحرير صحيفة الاتصال الصادرة من قسم العلاقات العامة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، كما أحب الإلقاء والتقديم وساهمت في إدارة جلسات حوارية على مستوى الجامعة والمجتمع المحلي، وقمت بوضع تسجيل صوتي لي على مقاطع فيديوهات تعليمية من إنتاجي أثناء المدرسة.

ميدان الإعلام

عن أبرز المشاركات المهمة في حياتها قالت: مشاركتي بتمثيل الشباب خلال مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «الكرسي الأخضر» المخصص للطلبة الإماراتيين من الجامعات الحكومية في الدولة، وذلك بجلسة «التواصل الاستراتيجي أكثر من مجرد خطة عمل» والتي أدارها الإعلامي جورج قرداحي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية، فكانت تجربة مهمة لدخول ميدان الإعلام، بالإضافة إلى أنني ترأست العديد من الفرق الطلابية في المدرسة والجامعة وأطلقت العديد من المبادرات رغبةً في تحقيق الوعي حول مواضيع مهمة منها مبادرة حب الوطن تزامناً مع عام الهوية الوطنية، وحملة توعوية عن هشاشة العظام وسرطان الثدي، وحملة تثقيفية عن أهمية فحوصات ما قبل الزواج وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة والإمكانيات المقدمة لنا نحن الشباب والتشجيع والدعم المستمر من قبل عائلتي حققت الكثير من الإنجازات، ونجحت في توظيف قدراتي ومهاراتي وهواياتي في عملي.

وأضافت: بالنسبة لطموحي المستقبلي وبعد مشاركاتي التطوعية المتنوعة وعملي الإداري بجهات مختلفة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، وكتابة الأخبار، فإنني أحلم بالعمل في مجال التدريس بالجامعة في مجال الإعلام، إذ إنني أحب كثيراً شرح الدروس وإيصال المعلومة للطلبة بطريقة سهلة وسلسة تجعلهم قادرين على استيعاب المادة العلمية، وهذا ما كنت أقوم به أثناء الدراسة وخلال مرحلة البكالوريوس. ويرى الكثير أن مهنة التدريس صعبة جداً، وأرد على ذلك بالقول إن لكل مهنة طابعها الخاص وتحدياتها المستمرة، فنحن في زمن السرعة والابتكار، ويجب أن نطور من أنفسنا ونتحلى بالصبر، وقطاع تدريس الإعلام بحاجة للمزيد من الكادر النسائي الإماراتي، لمواصلة تخريج أجيال متسلحة بالقيم الإماراتية الأصيلة ومتعلمة ومثقفة ذات خبرة تمكنها من الوصول للعالمية من خلال تميزه وتفرده وخلقه لمحتويات إعلامية هادفة، فدولتنا الغالية أعطتنا وما زالت تعطينا الكثير وأنه من واجبنا رد الجميل للوطن.