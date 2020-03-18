الصين تسجل إصابة واحدة فقط بالفيروس في مقاطعة هوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، في تقريرها اليومي، أن مقاطعة (هوبي) بوسط الصين، مركز تفشي الفيروس، سجلت حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط، و12 حالة وفاة في المقاطعة نفسها، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في مقاطعة (شنشي). وبينت أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة لمسافرين قادمين للصين، تسع حالات منها في العاصمة (بكين)، وثلاث في (شنغهاي)، وثلاث حالات أخرى في مقاطعة (كوانج دونج)، وحالة إصابة واحدة في كل من مقاطعات (يوننان)، و(تشجيانج)، و(شاندونج)، و(قوانجشي)، و(شنشي).

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 45 حالة، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 2830 شخصاً، بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 68679 مريضاً، بعد تماثلهم للشفاء. ولفتت إلى مغادرة 88 مريضاً في هونج كونج، وعشرة في مكاو، و22 في تايوان، المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وبدأت الدفعة الأولى من الطواقم الطبية مغادرة مقاطعة (هوبي)، مع انحسار وانخفاض حالات الإصابة في المقاطعة، حيث تولى 41 فريقاً طبياً من جميع أنحاء الصين، مسؤولية توفير الرعاية الطبية والصحية في 14 مستشفى مؤقتاً، وسبعة مستشفيات تخصصية في مدينة (ووهان) عاصمة المقاطعة.

ورصدت كوريا الجنوبية 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

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وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة، مقارنة بيوم 29 فبراير/ شباط، حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إنه واثق بقدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى، رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سيؤول العاصمة.

وقالت الحكومة الفيتنامية إنها ستفرض حجراً صحياً إجبارياً على جميع الزوار من الولايات المتحدة، وأوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، (آسيان)، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت إندونيسيا دخول وعبور زائرين من ست دول أوروبية، إلى جانب إيران، بدءاً من 20 مارس/ آذار، سعياً لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وفي الهند، أجازت مومباي ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تبلغ 18 مليوناً، للمستشفيات وسلطات المطار بدمغ رسغ الأشخاص الذين فرض عليهم عزل أنفسهم بحبر لا يمحى يقرأ «حجر صحي بالمنزل»، مشمول بتاريخ انتهاء الحجر. وبجانب تاج محل تم إغلاق عشرات المواقع الأثرية والمتاحف، من بينها قرية أجانتا الأثرية، ومغارات إلورا، ومواقع دينية مثل معبد سيديفيناياك، في مومباي.

وقالت باكستان إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زادت أكثر من الضعف لليوم الثاني على التوالي، لتصل إلى 187 حالة. وقال المسؤولون إن هذه القفزة ترجع بشكل كبير إلى أخطاء في الفحص، والحجر الصحي للمسافرين الذين عادوا مؤخراً، من إيران، عبر معبر حدودي في إقليم بلوشستان.

كما قررت السلطات الإيرانية منع احتفالات عيد النوروز. ونقلت وكالة «إرنا» عن مسؤول الشرطة في طهران، الجنرال حسين رحيمي، قوله إنه «سيتم منع كل تجمّع بمناسبة عيد النوروز، وستفرض الشرطة احترام هذا المنع». وقال متحدث باسم السلطة القضائية إنه تم السماح لنحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، بمغادرة السجون في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وسجلت إيران 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو ألف وفاة. (وكالات)