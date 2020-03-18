السعودية تعلق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات السعودية أمس الثلاثاء، إيقاف الصلاة في كافة المساجد فيها، باستثناء المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وقالت الوكالة إن هيئة كبار العلماء في المملكة قررت أنه «يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان». وبحسب القرار «تكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم». وسجلت السعودية حتى الآن 171 إصابة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

أعلنت وزارة الصحة العمانية شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة أن «إجمالي عدد حالات الشفاء وصل الى 12 حالة من أصل 24 حالة إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 4 حالات إضافية من الفيروس وإخراجهم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص. وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 81 حالة حتى الآن».

من جانبها أعلنت الحكومة الأردنية تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 36 إصابة شفيت إحداها. وقال أمجد العضايلة، الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت «تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء»، إضافة إلى «تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي» مدة أسبوعين اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء. وأكد ضرورة «عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى» و«منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات وتعليق وسائل النقل الجماعي». وقررت الحكومة كذلك «وقف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى»، و«إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات» والمخابز.

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وكشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي بعد مخالطتهم حالات إيجابية. وفي سياق متصل، أعلن مكتب محافظ البحر الأحمر أنه «في إطار الإجراءات الاحترازيةلمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر عدم مغادرة العاملين في المنشآت السياحية في المحافظة فنادقهم وأماكن عملهم لمدة 14 يوما بعد مغادرة آخر سائح منها». وقال مجلس الوزراء إنه تقرر اتخاذ إجراءات إضافية لدعم القطاع الصناعي والبورصة في مواجهة تداعيات الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، خضع لفحوص مخبرية مع الوفد المرافق له بعد عودتهم من زيارة خارجية. وأكدت الحكومة السودانية تصميمها على مواجهة أي تفشٍّ محتمل للفيروس والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل تعزيز الوقاية، فيما ناشد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، المسؤولين بفتح المطار والمنافذ لمدة (48) ساعة لإعطاء المواطنين والمواطنات العالقين في بلدان مختلفة وفي مطارات مختلفة، الفرصة للعودة للوطن ثم يستأنف القفل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين لمواطن فلسطيني قادم من ألمانيا وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا ولطالب من رام الله قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله ما يرفع عدد حالات الإصابة في فلسطين إلى 41. وقررت الجزائر اغلاق جميع حدودها البرية مع الدول المجاورة وغلق مجالها الجوي كما قررت اغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة فيما تزايدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليق مسيرات الحراك الأسبوعية، ما يدفع المتظاهرين للبحث عن وسائل أخرى للاحتجاج تمكنّهم من تفادي خطر العدوى. (وكالات)