مراكـز التسـوق تتخـذ التدابـير الوقـائية لضـمان سـلامة الـزوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ودبي:عدنان نجم وممدوح صوان

أكدت مراكز التسوق في الدولة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية بخصوص الصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم بتطهير وتعقيم جميع المراكز والأفرع التي يرتادها المتسوقون.

وأشار مسؤولو مراكز التسوق، إلى أنه وبناء على التوصيات من الجهات المختصة فيما يتعلق بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، قامت المراكز بوضع عبوات سائل تعقيم اليدين المخصصة للعملاء عند مداخل المراكز والجمعيات وفي كافة الأقسام عند صناديق الدفع، فيما قامت بعض المراكز بتوزيع معقمات الأيدي بالمجان على المتسوقين.

وأفاد مديرو مراكز التسوق في أبوظبي بأن الحركة التجارية مستمرة ومتواصلة في مراكزهم، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل السلامة والنظافة والصحة، وذلك لتقديم تجربة تسوق آمنة للمتسوقين والجمهور.

وذكر هؤلاء أن جميع المحال التجارية حرصت على عرض سلعها ومنتجاتها مع تقديم عروض تسوق متنوعة، موضحين أن المتسوقين يترددون بكثرة على مراكز تجارة البيع بالتجزئة لشراء المواد الغذائية والفواكه والخضار واللحوم.

قال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة مبارك وإخوانه للاستثمارات المطور الرئيس لمركز ديرفيلد التجاري: «إن حركة التسوق متواصلة لدينا، ونشهد توافد الزوار والمتسوقين لزيارة المحال التجارية أو متجر البيع بالتجزئة لشراء المواد الغذائية والمستلزمات اليومية، ونحرص على تلبية احتياجات المتسوقين».

وأضاف: «لضمان تجربة تسوق آمنة، قمنا بتعقيم مركز ديرفيلد بالكامل، كما قمنا برفع أعداد عناصر الأمن وموظفي التنظيف، وقد زودتنا دائرة الثقافة والسياحة بكاميرات تصوير للزوار للتأكد من سلامتهم. وقمنا بنشاطات توعوية للجمهور عبر ملصقات لإجراءات السلامة والنظافة، كما وجهنا المطاعم إلى أهمية وضع الأدوات المستخدمة في الأكل بعد قدوم الزبائن، وليس قبل ذلك».

إجراءات للسلامة

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قال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات: «اتخذنا إلى جانب معايير التعقيم الصارمة، مجموعة من الإجراءات الإضافية التي تُطبق في أسواق المنطقة لضمان سلامة عملائنا. تتضمن الإجراءات التنظيف المتواصل للأرضيات في الأماكن المخصصة للأطعمة الطازجة، وتنظيف كافة الأسطح ومساحات العمل المختلفة

مرتين في اليوم، إلى جانب التنظيف اليومي لكافة المعدات. بالإضافة إلى ذلك، طلبنا من كافة الزملاء تعقيم أيديهم كل ساعة بوتيرةٍ يومية.

أكد بيجييون أن سلسلة التوريد الخاصة بكارفور تعمل بشكل جيد، إذ لديها شبكة واسعة من الموردين المحليين والإقليميين والدوليين، واستجابة للطلب المتزايد، نقوم بتجديد المخزون بشكل أكثر تكراراً ونحسن قدراتنا الخاصة بالتوزيع. وحول أكثر السلع طلباً من بين

المستهلكين قال بيجييون: «شهد أول أسبوعين من مارس نمو طلبات كارفور عبر الإنترنت بنسبة 32% مقارنة بأول أسبوعين من شهر فبراير، أما بالنسبة لأنماط الشراء في ذات الفترة، فقد شهدنا زيادة في متوسط عدد السلع ضمن الطلبية الواحدة، مع زيادة واضحة في مبيعات منتجات التنظيف والتعقيم، والمأكولات الصحية، والإلكترونيات.

مبادرات عديدة

من جهته أكد هلال أحمد محرم مدير إدارة الموارد البشرية بجمعية الشارقة التعاونية، أن الجمعية اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بخصوص الصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم بتطهير وتعقيم جميع فروعها بشكل مستمر. وأوضح أن الجمعية اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بخصوص الصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف محرم، أنه تم التأكيد على الموردين في حال تسليم البضاعة، الالتزام بالزي الوقائي الشامل، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المساكن الخاصة للموظفين، أثناء مغادرتهم وعودتهم للسكن.

بدوره، ذكر واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات أن الجمهور لا يزال يتردد على مراكز التسوق العشرة التي تديرها الشركة في أبوظبي والعين بشكل طبيعي، موضحاً أن حجم الحركة قد تراجع قليلاً، وخاصة مع تعليمات إغلاق صالات السينما وصالات الترفيه المخصصة للأطفال.

وأضاف: «الجهات المعنية في أبوظبي تتواصل معنا باستمرار، للعمل من أجل توفير عوامل السلامة والأمان للمتسوقين، حيث جرى نشر أجهزة مراقبة الحرارة للزوار والمتسوقين في مداخل مراكز التسوق، واتخذنا إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد -19، حيث نعمل على تنظيف وتعقيم مراكز التسوق بشكل متواصل خاصة في مناطق الحمامات والمطاعم، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة للجمهور».

وقال بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول: «حرصاً منا على مصلحة الجميع، قمنا بتركيب ماسحات ضوئية حرارية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتمت زيادة وتيرة التنظيف وتقديم إحاطة خاصة للموظفين لتكثيف إجراءات التنظيف باستخدام طبقة إضافية من المطهرات المضادة للبكتيريا. لقد قمنا أيضاً بنشر أكثر من 150 وحدة تعقيم يدوية في جميع أنحاء المركز التجاري».