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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم حتى، أمس الثلاثاء، إجراء فحوص مختبرية ل127000 حالة على المستوى الوطني؛ للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس «كورونا» المستجد. وتؤكد الإحصاءات، الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة الإمارات؛ لاحتواء آثار الفيروس منذ ظهوره؛ حيث يتبين أنه تم فحص 13020 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوص، مقارنة بعدد السكان.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل ألف نسمة.
وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود؛ لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية؛ للسيطرة على وباء «كورونا». (وام)
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