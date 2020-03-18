سباق الإسطبلات الخاصة يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة

ينطلق اليوم مهرجان أبوظبي للقدرة 2020 في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويبدأ بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100كم، والمهرجان يتضمن غدا سباق السيدات لمسافة 100كم، والسباق المفتوح لمسافة 120كم وينطلق صباح الجمعة.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، وتم رصد 18 سيارة دفع رباعي جوائز للمهرجان، بواقع 6 سيارات لكل يوم.

ويشارك في سباق اليوم 222 فارساً وفارسة، وتم تقسيم السباق إلى4 مراحل، والمرحلة الأولى منه لمسافة 40كم باللون الأزرق، تعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، تم ترسيمها باللون الأصفر، وفترة راحة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 19كم باللون الأحمر، وراحة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة الأخيرة، لمسافة 16كم، تم ترسيمها باللون الأبيض، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوجراماً.

وهناك ضوابط معتمدة منها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية،وعدم استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.