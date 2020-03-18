«يونيسكو» توصي بـ «مدرسة» لطلاب العالم العربي

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أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونيسكو»، بمنصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً، والمتاحة مجاناً لأكثر من خمسين مليون طالب عربي، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، حيث تلبي المنصة من خلال آلاف الفيديوهات التعليمية التي تغطي مختلف المساقات والمواد التي تواكب المناهج العربية والعالمية متطلبات منظومات التعلم عن بعد، بما يعزز منظومة التعليم الرسمي المعتمدة في العديد من الدول العربية، ويرفدها.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ العديد من حكومات العالم إجراءات احترازية بالإغلاق المؤقت للمدارس، والجامعات، والمؤسسات، منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية، وصيانة الجسم التعليمي من طواقم تدريسية، وإدارية، والأهم الحفاظ على سلامة الطلبة، وضمان استمرار العملية التعليمية من دون خلل، وتقديم الدعم المعرفي والاجتماعي للطلبة، والمدرسة، والأسرة العربية ككل.

وأشارت «اليونيسكو» إلى أن منصة «مدرسة» تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها، وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان. واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.

تعاون بين «مدرسة» وال«يونيسكو» وكانت منصة «مدرسة» للتعليم الإلكتروني العربي، ممثّلةً بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وقعت اتفاقية ثنائية مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، في الدورة الأخيرة من القمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي في فبراير/‏ شباط 2018، بهدف تعزيز التعاون في المحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية الذي توفره المنصة مجاناً للطلبة العرب في كل مكان في العالم.

وبموجب الاتفاقية بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و«اليونيسكو»، لتعزيز المحتوى التعليمي العربي باللغة العربية، وتطوير دوره الحاسم في تمكين التعلم عبر الإنترنت للطلاب العرب، يجري التركيز على خمسة محاور، هي: التعاون في إثراء المحتوى التعليمي، وتنفيذ برنامج شامل للتوعية بالمحتوى التعليمي الذي توفره منصة «مدرسة، فضلاً عن التعاون في توفير الحلول التعليمية المبتكرة في المناطق النائية، وتوزيع المهام، وتعزيز التنسيق المشترك بين المكتب الإقليمي»لليونيسكو«، ومنصة»مدرسة«.

وتؤكد الاتفاقية الثنائية على الابتكار في تطوير التعليم في العالم العربي، ورفده بالتقنيات الجديدة لما له من دور في تمكين المجتمعات العربية بكل فئاتها، والحد من الفقر، والارتقاء بجودة الحياة، والتوعية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.

إمكانات التعلم الذاتي وقال الدكتور حمد الهمامي، مدير مكتب» اليونيسكو «الإقليمي للتربية في الدول العربية:»يشكل توفير محتوى تعليمي رقمي يرفد منظومة التعلم عن بعد، مسألة جوهرية تصبّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العربي، كما حددها مكتب «اليونيسكو» الإقليمي للتربية في الدول العربية، في مقدمتها الارتقاء بجودة التعليم في الوطن العربي، وضمان دعم وتعزيز العملية التعليمية والتربوية، وتوفير كل الأدوات اللازمة، بما يكفل استمراريتها تحت كل الظروف، والمستجدات«.

وأضاف الهمامي:»في ظل الظروف الوقائية الاستثنائية الراهنة التي اتخذتها الهيئات والمؤسسات التعليمية في العديد من الدول العربية، لجهة الإقفال المؤقت للمدارس للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمحافظة على سلامة أبنائنا الطلبة، والسلك التعليمي، هناك فرصة نوعية لتحويل هذا التحدي إلى فرصة بالاستفادة من منصات التعليم الرقمية كمنصة «مدرسة» التي توفر تعليمياً نوعياً ذا بعد عربي، وعالمي، يواكب المناهج المتطورة، من خلال آلاف الدروس التعليمية المعززة بالتمرينات، والمتاحة مجاناً في متناول ملايين الطلبة والمعلمين.

محتوى إلكتروني وكانت منصة»مدرسة«أعلنت مؤخراً، تعزيز محتواها الإلكتروني الذي يضم أكثر من خمسة آلاف فيديو تعليمي باللغة العربية، لمختلف المراحل الدراسية، من رياض الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم العامة والرياضيات.