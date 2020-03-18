مدرب بيرنلي الأفضل في «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير شون دايك مدرب بيرنلي كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فبراير/شباط الماضي متفوقاً على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وأولي جونار سولسكيار من مانشستر يونايتد وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

ولم يخسر بيرنلي في فبراير/شباط، وفاز على ساوثمبتون وبورنموث، وتعادل مع أرسنال ونيوكاسل يونايتد. وخرج فريق دايك بشباك نظيفة ثلاث مرات خلال تلك الفترة واستقبل هدفاً واحداً ليقفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

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وقال دايك: «ربما تكون أهم نتيجة في المباريات الأربع هي على الأرجح الفوز على ساوثمبتون، حيث أدى الفريق بشكل جيد في سلسلة مباريات، وخسرنا جهود كريس وود مبكراً، بينما اشترك ماتي فيدرا ونجح في تعويضه».

وسجل فيدرا هدفه الأول هذا الموسم، عندما هز الشباك بشكل رائع في الشوط الثاني، خلال الفوز على ساوثمبتون الشهر الماضي.

ويتأخر بيرنلي بأربع نقاط عن شيفيلد يونايتد سابع الترتيب، ويتنافس على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.