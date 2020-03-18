«الطوارئ»: الوضع العام في الدولة مطمئن ومستقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: إيمان عبدالله آل علي، عماد الدين خليل

أكد د.سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية والمتحدث الرسمي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الوضع العام في الدولة في ما يخص فيروس كورونا مطمئن ومستقر، فالإمارات لديها نموذج رائد في إدارة الأزمات والطوارئ، واستمرار الخدمات، وجهود كبيرة تبذلها الدولة للوقاية وثمة تجانس كبير بين الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، في إدارة الأمر ووضع الحلول لإدارة المرض عبر وضع الخطط الكاملة للإجراءات الوقاية والاحترازية.

أشار إلى أن الإمارات لديها خطط موضوعة لأسوأ السيناريوهات، ولديها مخازن استراتيجية وموارد موضوعة وخطط استباقية في كافة الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، والتجار أيضا، هذه المنظومة متكاملة، ونحن جاهزون لهذه المواقف، ونرسل رسالة أخيرة الوضع مطمئن ومستقر، والجهات تعمل ليل نهار من أجل القضاء على الفيروس.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأوضح أن القرارات هي استباقية، للجانب الاحترازي والوقائي، لنحمي المجتمع، وأرقام الإصابات متدنية وهذا دليل على أن الإجراءات التي طبقت ذات كفاءة عالية، وأغلبها كان استباقياً، كإغلاق المدارس والعمل عن بعد والإجراءات الاحترازية في المطار وغيرها من القرارات التي تصب في الصالح العام، وقد يرى البعض أن الإجراءات مبالغة كالجلوس في المنزل وغيرها، ولكن نعمل على تقليل الإصابات والسيطرة على المرض، وتقليل استنزاف الموارد والجهود المبذولة في الخدمات، لافتا إلى أن طارئ فيروس كورونا يتطلب توحيد المنظومة، وهذا ما نفعله، عبر القرارات الاستباقية التي تصدرها الجهات في الدولة. وقال: نطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، واستلام المعلومات من مصادرها الرسمية، ودرء الإشاعات، والالتزام بالتعاليم واجب وطني على الجميع، لحماية الوطن وأفراد المجتمع.

من جهة أخرى، أكدت نتائج الفحوص التي أجريت لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، بعد إجلائهم من مقاطعة هوباي الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، واستضافتهم مدينة الإمارات الإنسانية في العاصمة أبوظبي، سلامة الرعايا من الإصابة بالفيروس.

وقال إبراهيم فرج المنصوري مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية في دائرة الصحة أبوظبي، وقائد فريق الاستجابة الطبية في مدينة الإمارات الإنسانية ل ”الخليج 365”، إن الفحص الرابع والأخير الذي أجري للرعايا البالغ عددهم 215 شخصاً، أمس الأول الاثنين، ظهرت نتائجه، أمس الثلاثاء، وجاءت سلبية، ما يعني عدم إصابتهم بالفيروس، وفي ضوئها ستنتهي فترة الحجر الصحي المقررة، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن مدينة الإمارات الإنسانية استقبلت الرعايا يوم الأربعاء الموافق 4 مارس/‏‏‏ آذار الجاري، لتبدأ فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وتم إجراء أربع فحوص على مدار تلك الفترة، كل 4 أيام فحص، وجاءت نتائج الفحوص جميعها سلبية، وستتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مهمة التنسيق لخروج وعودة الرعايا بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح الدكتور فيصل الأحبابي، رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة المسؤول الطبي في مدينة الإمارات الإنسانية، أنه تم إخضاع الرعايا الذين ينتمون ل10 جنسيات مختلفة من دول عربية وأجنبية، بينهم 40 طفلاً، لعملية التحليل كل 4 أيام، وتضمنت الفحوص الطبية أخذ مسحات من الأنف، وتم إرسالها لمختبرات خاصة في أبوظبي لديها معايير متخصصة من حيث النقل، والتسجيل، والفحص.

وأضاف، تمت عملية متابعة الرعايا يومياً عن كثب على مدار الساعة، لملاحظة وجود ظهور أعراض مَرضية، حيث تم فحص درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أعراض مثل السعال، أو التهاب الحلق، أو صعوبة في التنفس، لافتاً إلى أن بعض الرعايا يعانون بعض الأمراض المزمنة كالسكري، والربو، ويتم التعامل معهم بشكل خاص.

وأكد أن مدينة الإمارات الإنسانية ذات أهداف متعددة، وأحدها هو الحجر الصحي الذي طبق على جزء من المدينة الإنسانية وفق ضوابط واشتراطات معتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة العدوى والحد من انتشارها، موضحاً أن الرعايا هم مخالطون لحالات مصابة بفيروس كورنا لكونهم قادمين من المدينة الصينية التي انتشر فيها وباء (كوفيد - 19).