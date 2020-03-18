كتب تطوير الذات تفتقر إلى البحث العلمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما الصحة النفسية؟ وما القوة النفسية؟ الصحة النفسية هي حالة من التصالح مع النفس والواقع. والتخلي عن المثالية والكمالية في التفكير، وإدراك القدرات الذاتية، إضافة إلى قابلية التغلب على مشاعر الغضب، والقلق، والكآبة. أما القوة النفسية، فهي القدرة على التحلي بالمرونة وتجنب التطرف، والاستقلال والتوازن العاطفي، والتعامل مع ضغوط الحياة بهدوء وكفاءة. إضافة إلى الاهتمام بالصحة البدنية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم. هناك طرق لاكتساب الصحة والقوة النفسية وفقاً لبعض المبادئ المستمدة من علم النفس الإرشادي، وعلم النفس العيادي، ويسمى أيضاً بعلم النفس السريري أو علم النفس الإكلينيكي والعلاج السلوكي المعرفي.

في كتابه «اكتساب الصحة والقوة النفسية» يهدف الدكتور نجوان الربيعي الاختصاصي في علم النفس والعلاج النفسي إلى تعريف القارئ بهذه المبادئ العلمية التي لا تمت بأي صلة إلى بعض مجالات تطوير الذات التي تفتقر إلى الدراسات والأبحاث العلمية لدعم ادعاءات المروجين لها. إن المبادئ المطروحة في هذا الكتاب قادرة على مساعدة وتطوير أي شخص يرغب في تبنيها منهجاً لاكتساب الصحة والقوة النفسية. ويصبح تحقيق أعلى مستويات السعادة والنجاح في غاية السهولة لمن يتمتع بالقدر الكافي من الصحة والقوة النفسية في مواجهة الحياة.