400 مليون تعاقدات «تعاونية الاتحاد» لسلع رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «تعاونية الاتحاد» عن أن إجمالي حجم تعاقدات السلع التي أبرمتها مع الموردين يفوق 400 مليون درهم استعداداً لشهر رمضان المبارك.

أكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد «أن تلك التعاقدات تأتي لتوفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، خلال شهر رمضان لتلبي احتياجات المجتمع، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله، مضيفاً أن التعاونية اتفقت مع الموردين على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، كما يعمل كل من فرع الوصل، أم سقيم، الطوار على مدار الساعة، بالإضافة للطاقم الذي يعمل ليل نهار لضمان سلاسة العمل وتوفير المنتجات والاحتياجات الخاصة لإسعاد كافة المستهلكين».

ومن منطلق وطني ولإسعاد أفراد المجتمع، قال الفلاسي «من اليوم تتعهد التعاونية بتوصيل أي سلعة أو منتج يحتاجه المستهلك سواء أكان مواطناً أو مقيماً في جميع أنحاء الدولة، بهدف الإسهام في دعم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض «كورونا» وتوفير سبل تسوق حديثة وآمنة للمستهلكين تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال متجر تعاونية الاتحاد الإلكتروني».