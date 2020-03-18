«سالو إمارات» و«ويكند» جديد إذاعة «ستار إف إم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر «ستار إف إم» إحدى إذاعات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة ل «أبوظبي للإعلام» في تقديم عدد من البرامج المتنوعة في دورتها البرامجية الجديدة، سواء اليومية المعتادة التي لاقت استحسان المستمعين أو الجديدة اليومية والأسبوعية.

من بين البرامج اليومية الجديدة التي تقدمها الإذاعة «سالو إمارات»، وهو باللغة الفرنسية يتناول الثقافة والتاريخ والفنون الفرنسية بكل أشكالها، كما يستعرض التاريخ والتراث الإماراتي وأهم الأنشطة والفعاليات ومحطات التنمية والتطور في الإمارات بعيون فرنسية. ويبث من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساء.

تستمر الإذاعة في تقديم برامجها اليومية المعتادة مثل «صباحو» الذي تقدمه رانيا يونس وحسان الشيخ، ويتضمن وجبة معلوماتية صباحية بطريقة خفيفة وبطابع حيوي يبعث التفاؤل والسعادة وذلك بين السابعة والعاشرة من الأحد إلى الخميس.

ويناقش البرنامج عدداً من القضايا الصحية والاجتماعية والأسرية، بالإضافة لمجموعة من الفقرات المتعلقة بالحياة اليومية مثل حالة الطقس وحركة المرور، ومطالعة سريعة وموجزة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعالمية، وكذلك أهم الأخبار.

كما يستمر البرنامج الغنائي «فنون أفترنون»، الذي يقدمه أحمد نصر ومروى معاذ في البث من الأحد إلى الخميس من الواحدة إلى الثالثة ظهراً، في بث فقراته المعتادة، بالإضافة إلى فقرات جديدة ومنها «خبر على السريع» من إعداد وتقديم نادية بركات التي تتناول أخباراً فنية منوعة، و«كلمة» المستمدة من كتاب أو أغنية أو مثل شعبي أو فيلم أو مسرحية، و«الذكريات»، و«الموال العربي» الذي يستعرض كلمات موال عربي وجمال الأداء و قدرات الفنانين الذين يجيدون هذا النوع من الإبداع المبني​ على الارتجال.

مسابقات وأخبار

يطل البرنامج اليومي التفاعلي الترفيهي «لايف آت فايف» على المستمعين من الأحد إلى الخميس في الخامسة مساء، ويهدف لتلبية أذواق كل الشرائح العمرية، وهو من تقديم فاروق درزي وإيلي دابلي، ويشمل مسابقات وأخباراً فنية ولقاءات مع النجوم العرب والعالميين كافة، وإضاءات على كل الأحداث المحلية الوطنية والاجتماعية والفنية في الإمارات، بالإضافة إلى إبراز المواهب لتصبح نجوم المستقبل وكل ما هو جديد، وبث الأغاني العربية والغربية على الهواء. كما يقدّم البرنامج فقرات معتادة وجديدة مثل «ميموريال» التي تسلط الضوء على فنان عربي أو أجنبي وسيرته الذاتية، و«اضحك فور فري» التي تبث مقطعاً كوميدياً من مسرحية أو برنامج، و«حنينك» التي تتناول قصة أغنية وتاريخها وتحليل الكلمة واللحن، و«أغاني حب» التي يتم فيها اختيار أغنيه يؤديها المذيع بصوته. كما تقدم الإذاعة عدداً من البرامج الأسبوعية الجديدة منها برنامج «ستار تاور» الذي تقدمه جريس قبيلي يوم السبت في السابعة مساءً، وهو برنامج أسبوعي شبابي ترفيهي يتضمن ثلاث فقرات هي «توب 5» لأحدث الأغاني حسب تصويت المستمعين، وأهم الأفلام السينمائية العربية والعالمية، بالإضافة لأشهر الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن البرامج الجديدة أيضاً «ستار ويكند» من تقديم جريس قبيلي كل جمعة في السابعة مساءً، وهو أسبوعي شبابي ترفيهي يسلط الضوء على أهم الفعاليات والأنشطة التي تقام في الإمارات، ويشمل فقرات متنوعة منها ما يتناول الفعاليات والمهرجانات وفقرة سياحية تعرض أبرز المعالم السياحية في الإمارات، وفقرة فلكية من تقديم الباحث الفلكي مجد غانم، تتحدث عن الأحداث الفلكية لكل برج سواء فيما يخص العلاقات الأسرية الناجحة، أو التعامل مع التحديات وغيرها.

ولعشاق البرامج الرياضية تبث الإذاعة البرنامج الرياضي المباشر «سبورت أكشن» كل سبت من الخامسة إلى السادسة والنصف مساءً، ويشمل البرنامج الذي يقدمه مهدي سليمان عدة فقرات رياضية تعرض تغطية شاملة وسريعة لمباريات كرة القدم سواء المحلية أو الخليجية أو العربية أو الأوروبية، بالإضافة إلى تغطية البطولات الرياضية المختلفة مثل الفروسية وكرة السلة والتنس وغيرها من الرياضات. كما يعرض البرنامج نقاشات تحليلية للمباريات وحوارات مع أساطير الرياضة العالمية ونجوم الرياضة الإماراتية. ومن البرامج الجديدة «بدنا نحكي» إذ يتواصل فاروق درزي مع المستمعين مباشرة يوم السبت في التاسعة مساءً ويتجاذب أطراف الحديث مع المستمعين حول موضوع معين يلامس مشاعرهم.