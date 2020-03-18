إغـلاق مناطـق السـباحة على شـاطـئ الحمـرية

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بحثت بلدية الحمرية مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» أوجه التعاون المشترك والتنسيق لوضع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتاحة لمنع انتقال العدوى والفيروس بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

والتقى مبارك راشد الشامسي مدير البلدية مع ممثلي «بيئة» كرافيل سانجورجو لوبيز الرئيس التنفيذي لإدارة جمع النفايات والنظافة العامة، وعبدالله محمد عبدالله مدير عمليات النظافة «تنظيف»، وعلي عبدالله الحوسني مدير عمليات المنطقة، في اجتماع مشترك عقد أمس الثلاثاء وبحث أوجه التعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية التي تعنى بالنظافة والبيئة العامة في منطقة الحمرية باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع أي عدوى محتملة.

وأكد الطرفان على مجموعة من التدابير البيئية والوقائية الرامية لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تأتي في إطار حماية ووقاية المجتمع المحلي بالحمرية وتكثيف حملات التنظيف.

وجرى الاتفاق على تكثيف إجراءات التعقيم للدوائر والمؤسسات في منطقة الحمرية والأسطح التي تتعرض للملامسة، والتركيز على رش وتنظيف الأسطح في المرافق والمنشآت العامة باستمرار وفي مختلف المواقع بالحمرية، بجانب تنظيف حاويات النفايات بشكل دوري.

من جهة أخرى، أغلقت البلدية شاطئ الحمرية أمام المرتادين اعتباراً من أمس ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت عن إغلاق كافة مناطق السباحة على شاطئ الحمرية استمراراً وتفعيلاً لتكامل الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني.

وأشار مبارك راشد الشامسي إلى أن إغلاق الشاطئ يأتي ضمن حرص بلدية الحمرية على منع التجمعات لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المتاحة لمنع انتقال العدوى والفيروس بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.