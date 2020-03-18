محمـد بـن راشد يمنـح عبدالله المـري رتبـة فـريـق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بترقية عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العمل الأمني، ودوره في قيادة منظومة العمل الشرطي في إمارة دبي، والتي جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التي تتمتع بأعلى درجات الأمن والأمان.وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على ثقة القيادة، ونشر سموه صورة للمري على «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «نبارك للفريق عبدالله خليفة المري، ثقة القيادة الرشيدة، ونسأل الله التوفيق له في خدمة وطننا الغالي».وأعرب الفريق عبدالله خليفة المري عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية، والمتابعة والتشجيع المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن خدمة الوطن والسهر على أمنه واستقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار هو شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة كل في موقعه، أي جهد في حملها على الوجه الأكمل لتبقى دولة الإمارات رمزاً للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى في إقرار القانون وتطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات الوطن وتحمي مقدراته. (وام)