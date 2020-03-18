«الشيشة» في المنازل.. كارثة تنقل الخطر إلى الأهل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:محمود محسن

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لمحاصرة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومن هذه الإجراءات حظر الشيشة في المقاهي والمنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم، غير أن البعض بلا وعي نقل الشيشة إلى المنزل لتتسع دائرة الخطر وتصبح الإصابة المحتملة ضرراً مؤكداً لأهل المنزل وفي مقدمتهم الزوجة والأبناء.. ومن لم يصبه «كورونا» خارج المنزل جاءه التدخين الإيجابي والسلبي وعاش معه في قلب البيت.

في ظل الحرب الضروس التي أعلنتها دول العالم، وفي القلب منها دولة الإمارات، لحصار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سجلت المحال التجارية والأسواق في الدولة تزايداً في إقبال الزبائن على شراء معدات وأدوات تدخين الشيشة لإعدادها واستخدامها داخل المنازل.

”الخليج 365” التقت بعض السكان والمختصين الذين أكدوا أن الدولة حين تتخذ قراراً فإنه يعم بالفائدة أو يمنع خطراً وبالتالي فإن اقتصار الإجراءات الحكومية المؤقتة على المقاهي والمنشآت الخدمية، لا يعني إغفالها داخل المنازل، موضحين أن الأضرار الصحية للشيشة في الأحوال العادية لا تعد ولا تحصى، فما بالك بالظروف الحالية.

يقول محمد أمين غسان: «لا أخفي ارتباطي بتدخين الشيشة، حيث اعتدت الذهاب برفقة الأصدقاء إما بعد انتهاء العمل، أو في فترات المساء إلى المقاهي لتدخين الشيشة، ما بين 3 إلى 4 مرات أسبوعياً، أعلم الكثير عن مخاطرها الصحية على الجهاز التنفسي، إلا أنها تعد من وسائل التغيير التي ألجأ إليها وأحاول تقليل عدد مرات الذهاب لتدخين الشيشة.

أعي جيداً أهمية قرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي خلال الفترة الحالية، وأنها خطوة وقائية ضرورية، لابد أن يبادر بها جميع المدخنين ومرتادي المقاهي، حفاظاً على سلامتهم في المقام الأول، وعلى الرغم من اعتيادي على تدخينها بصورة مستمرة إلا أن حرصي على سلامة أبنائي وأفراد أسرتي من مخاطر التدخين السلبي الذي قد يتعرضون له من استخدام الشيشة في المنزل كان الدافع وراء امتناعي عن جلبها وتدخينها بينهم.

أما محمد يسري فيقول: بحكم خبرتي في مجال إعداد وتجهيز المقاهي والمطاعم، فإن هذه الأماكن هي الأنسب لاستخدام الشيشة حيث تتسم المقاهي بمعايير يستحيل توافرها بالمنزل مثل المساحة والارتفاع الذي يسمح بتسرب الأدخنة والروائح والحرارة الصادرة عن احتراق الفحم المستخدم إلى الخارج.

ومن الجانب الصحي تقول د. نور هشام، طبيبة عامة، وماجستير في الصحة العامة: إن تدخين الشيشة في المنزل والأماكن المغلقة قد يتسبب في خطر بالغ ليس فقط على المدخنين، بل أيضا على الأطفال وبقية أفراد العائلة في المنزل، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي، ذلك لأن نسبة غاز أول أكسيد الكربون ترتفع بشكل كبير أضعاف ما قد ينبعث من السجائر في الغرف والأماكن التي يتم فيها تدخين الشيشة، ما يؤثر في فعالية الجهاز التنفسي بشكل خاص والصحة العامة للجسم وقوة جهاز المناعة.

وأضافت: تأتي الحوامل والأجنة في قائمة أكثر الأشخاص عرضة لمخاطر وأضرار تدخين الشيشة في المنزل، حيث إنه قد يزيد من احتمالية التعرض للإجهاض والنزيف وسقوط المشيمة، ويسرع من عمليات الولادة المبكرة، ويعتبر مسبباً لتسمم الحمل، كما يؤدي إلى نقص في نمو ووزن الجنين ويعرضه لتشوهات وأمراض عديدة، كما أن الأطفال قد يكونون عرضة لحساسية الجهاز التنفسي، والربو، والتهابات الرئة والشعب الهوائية والتهاب الأذن الوسطى، إضافة إلى ذلك يؤثر تدخين الشيشة في كبار السن، وذلك لضعف جهاز المناعة لديهم، وزيادة قابليتهم للإصابة بالأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين، وجلطات القلب، والسكتة الدماغية وفقدان وظائف الرئة، وانسداد الشعب والقصبات الهوائية.

لذلك ننصح بالابتعاد عن تدخين الشيشة داخل المنزل وعدم التدخين داخل السيارة، أوالأماكن المغلقة، بالإضافة إلى إبعاد الأطفال والحوامل عن المناطق التي يوجد بها تدخين، خصوصاً في الوقت الحالي حيث إنه من المهم الاهتمام بصحة الجسم والجهاز المناعي.