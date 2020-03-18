ملايين يصوتون في انتخابات الديمقراطيين في فلوريدا وإيلينوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى ملايين الأمريكيين، أمس الثلاثاء، بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، بولايات فلوريدا، وإيلينوي، وأريزونا، للاختيار بين السيناتور جو بايدن، ومنافسه بيرني ساندرز، لتحديد من سينافس الرئيس دونالد ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي أعلن بدوره رفضه إرجاء الاقتراع بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بتأجيل الاقتراع في أوهايو.

وكان يفترض أن تشارك أربع ولايات أمريكية في هذه المرحلة الجديدة لاختيار منافس الرئيس الجمهوري، وهي أريزونا، وإيلينوي، وفلوريدا، وأوهايو. لكن أمام تفشي «كورونا» في البلاد، أعلنت ولاية أوهايو، أمس الأول الاثنين، تأجيل الانتخابات التمهيدية، رافضة إرغام «موظفي مكاتب الاقتراع والناخبين على تعريض حياتهم للخطر».

وشددت تدابير الوقاية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وفتحت مراكز الاقتراع في ثكنة كورال جايبلز جنوب ميامي، في ولاية فلوريدا، في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي. وقال آرون سيمكوكس (52 عاماً): «أعتقد أن الناس لا يريدون المجازفة لانتخابات تمهيدية». وصوت نحو مليوني ناخب في فلوريدا، إما مسبقاً، أو عبر البريد الإلكتروني. ولم يطرأ تغيير على اقتراع أريزونا. وكان ترامب اعتبر، أمس الأول الاثنين، أنه «من غير المجدي» تأجيل الانتخابات التمهيدية. وأرجأت لويزيانا، وجورجيا، وكنتاكي، الاقتراع إلى مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران المقبلين، على أن تحذو ولايات أخرى حذوهما.

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ويتصدر بايدن ( 77عاماً)، استطلاعات الرأي بفارق كبير في أريزونا، وإلينوي، خاصة في فلوريدا، حيث يمكن لبايدن توجيه ضربة قوية لمنافسه من خلال تحقيق تقدم في عدد المندوبين لا يمكن لساندرز مجاراته. وكان بايدن أعلن انه سيختار امرأة في منصب نائب الرئيس.

وبعد فشل متكرر، أقر ساندرز الأسبوع الماضي، بإخفاقه في إقناع الناخبين بقدرته على قطع الطريق أمام ترامب لتولي ولاية ثانية.

والسيناتور الذي يحظى بشعبية في صفوف الشباب ماض في حملته، واستغل المناظرة بينه وبين بايدن لينتقده على مواقف محرجة في مسيرته السياسية الطويلة مع 35 عاماً في مجلس الشيوخ، وثماني سنوات كنائب رئيس. وأعلن بايدن، الأحد الماضي، أنه يتبنى اقتراحين: أحدهما لساندرز حول تخفيف القروض الطلابية، والثاني لمنافسته السيناتورة إليزابيث وورن لحماية الأمريكيين من الدائنين الذين يستغلون النظام. وقال: «يريد الناخبون نتائج وليس ثورة». وفي بلد أصبح مشلولاً أكثر وأكثر بسبب فيروس كورونا، باتت المنافسة عبر الإنترنت.

وأمس الأول الاثنين، تحاور بايدن، وزوجته جيل، مع الناخبين عبر الإنترنت. واستضاف ساندرز ليلة الاثنين «مسيرة رقمية» شارك فيها مؤيده البارز مغني الروك المخضرم نيل يونج.