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شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يبكي على باب أحد مساجد الرياض (صور مؤثرة) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعامل جلس أمام باب أحد المساجد في الرياض، باكيا بعد قرار إغلاقها احترازيا للوقاية من فيروس كورونا.
وعلق إمام المسجد ويدعى معاذ القحطاني على الصورة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله: “هذا العامل من جماعة مسجدي ومن المحافظين على الصلوات جميعها، ووالله دائماً مصاحب القرآن وملازماً خلف المحراب، وجدته يبكي ويدعو الله”.
وتابع إمام المسجد قائلا: “والله لن يرده الله ولن يرد دعوات المؤمنين، أبشروا بالفرج، ارفعوا اكف الضراعة وادعوا ربكم وأبشروا
نستغفر الله ونتوب إليه”.
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