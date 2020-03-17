شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تواصل دعمها الإنسانى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الإنسانية والإغاثية، في عدد من الدول التى تحتاج إغاثات، والوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة والرفع من معاناتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، حيث وزّع المركز أمس, 4,300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25,800 فرد، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة .

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي التطوعي على مدى أيام الحملة 93 جراحة، منها 83 حالة لقسطرة القلب و 10حالات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020م ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ338,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردًا.

بدورها واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.