شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق خدمة قضائية إلكترونية ضمن حزمة إجراءاتها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن خططها لمواجهة تفشى فيروس كورونا الذى بات وباء عالميا، اطلق ديوان المظالم بالمملكلة العربية السعودية 13 خدمة قضائية عبر منصة معين الإلكترونية .

يسهل تجمع الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم الكثير من الإجراءات التي يمكن للمستفيدين إنجازها دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة، حيث وفرت منصة معين الإلكترونية العديد منها بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فيروس كورونا COVID-19، وفق ما قررته الجهات المختصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

كما هيأ الديوان لذلك البنية التقنية الملائمة لاستكمال العديد من إجراءات التقاضي والترافع، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت، وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

ومن الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "معين الإلكترونية"، خدمة قضاياي، وخدمة مواعيدي، وتقديم الدعوى إلكترونيًا، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وطلب الاستئناف، والاستعلام عن حالة قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والاشعارات، والاستعلام التفصيلي عن قضية وعن صحة الوثائق فيها، وخدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور.

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ومن جهة أخرى كانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه أمانة الرياض إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.