شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصابين فى قطر إلى 442 حالة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن ارتفاع المصابين فى قطر وصل إلى 442 حالة بفيروس كورونا.

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن مجلة "ذا ويك" الأمريكية، أشارت إلى أن الارتفاع المتسارع فى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19) فى قطر، ووصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 439 حالة، إلى عزل قطر أكثر عن العالم.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قطر سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس القاتل بين دول مجلس التعاون الخليجى، والتى أثبتت فشل النظام فى اتخاذ تدابير وقائية وصحية تمنع تفشى الفيروس المستجد، حيث أعلنت قطر، عن تعليق جميع الرحلات القادمة لها؛ اعتباراً من غدا الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس ولمدة أسبوعين، فى محاولة لوقف تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح قطر، فى ظل إجراءات عديدة تتخذها قطر بسبب تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس المستجد.

وفى وقت سابق خلال يوم الثلاثاء، أعلنت بورصة قطر، عن تفعيل خطة استمرارية العمل ابتداءً من يوم الأحد وحتى اشعارٍ آخر، لضمان توافر موظفيها ومواصلتهم القيام بعملهم سواء من مقر البورصة أو من أماكن إقاماتهم وضمان استمرارية دخول المستثمرين إلى السوق، مع الحفاظ على صحتهم صحة المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد.