شكرا لقرائتكم خبر عن "صلوا فى رحالكم"... اعرف تعليقات السعوديين على إيقاف الصلاة فى المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع قرار المملكة العربية السعودية بالاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد، ووقف صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين، فى إطار الوقاية من فيروس كورونا القاتل، تضرع الكثير بالأدعية لإزالة ذلك الوباء الذى انتشر فى دول العالم، بينما تداول آخرون العديد من المقاطع لرفع الأذان، حيث ترديد عبارة "صلوا في رحالكم".

وعلق مغردو تويتر، عبر هاشتاج "إيقاف الصلاة بالمساجد" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بالسعودية بأكثر من 45 ألف تغريدة، وتوجه العديد منهم بالدعاء إلى الله برفع البلاء عن العالم.

وقال أحد المغردين، عبر حسابه بموقع تويتر: "صلوا في رحالكم.. لن يشعر بألم هذه الكلمات إلا من اعتاد الصلاة فالمساجد.. ولن يحس بفقدها إلا من كانت توقظه.. الصلاة خير من النوم.. اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فاللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب"، بينما عبرت أخرى قائلة: "ما صدقت لين شفت بعيوني منظر قشعر بدني".









ونشر أحد المدونين فيديو لأحد المؤذنين يبكى وهو يقول "صلوا في رحالكم"، وعلق قائلاً: "مؤذن مسجد يبكي وهو يقول صلوا في رحالكم.. يقشعر البدن ..اللهم ارفع عنّا البلاء، وادفع الوباء، وأنزل رحمتك ولطفك على العباد يا ربّ العالمين"، وعلق آخر: "اللهم ارفع عنا البلاء وأزل الغمة عن هذه الأمة.. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته"، وعلق آخر: "الصلاة في الرّحال".. دمُوع وقشعريرة. اللهمّ ارضَ عنّا ورُدّنا إليك ردًا جميلًا".

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يشار إلى أنه قررت المملكة العربية السعودية الاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بوقف صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين.