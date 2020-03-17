شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تصدر دليلاً توعوياً عن كورونا بـ7لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة "الصحة" السعودية دليلاً توعوياً بعدة لغات ليستفيد منه المواطنون والمقيمون، لرفع الوعى بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية، ياتى ذلك ضمن خططها التوعوية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ويشمل الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحى فى المنزل، ومتى يتم العزل الصحي؟، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

من جهة أخرى أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن توقف استقبال الرواد فى جميع فروعها بشكل مؤقت، وتفعيل جميع أنشطتها وخدماتها بشكل تقنى من خلال موقعها على الإنترنت.

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فتعمل المكتبة على تقديم منظومة ثقافية شاملة، فيما يتم تفعيل الخدمات الخارجية عبر استعارة الكتب بأنواعها التى تخدم القراء والباحثين. جاء ذلك القرار نتيجة للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وتوقف النشاط الثقافى المباشر مؤقتا، وتعليق الدوام مدة أسبوعين بالمكتبة.

ومن أبرز ما توفره المكتبة خدمة البحث فى فهارس المكتبات العربية عبر الفهرس

العربى الموحد الذى يقدم للقارئ شبكات المكتبات العربية وبواباتها بأحدث الطرق التقنية، وبوابة المكتبة الرقمية العربية، وبوابة البحث بموسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة التى تضم 18 مجلدا ضخما عن مختلف مناطق المملكة، وبوابة البحث فى الفهرس العام للمكتبة، وخدمات نادى الطفل.

كما تقدم المكتبة جملة من المجموعات الخاصة التى تشمل المخطوطات والوثائق والكتب النادرة والصور النادرة والخرائط، كما تتواصل المكتبة عبر منصاتها الإعلامية بعرض نوادرها ومخطوطاتها ومقتنياتها من الصور والخرائط، لتمكين الباحثين من متابعة بحوثهم واهتماماتهم بشكل دورى.

وترتكز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فى تقديم خدماتها للقراء والباحثين على مادة ثقافية تتجاوز الثلاثة ملايين مادة متنوعة فى مختلف عناصر المعرفة.