لبنانيون يواصلون التظاهر ضد الفساد بالرقص من نوافذ منازلهم على أغانى وطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، لمواطنون لبنانيون يواصلون التظاهر ضد الفساد الحكومى فى بلادهم بطريقة مبتكرة من خلال الرقص من نوافذ شرفات منازلهم على الأغانى الوطنية، وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المواطنين، الكثير من الأهالى وهم يقفون فى شرفات المنازل ويرفعون اعلام لبنان ويتفاعل الباقى على كلمات الأغانى الوطنية، فى رسالة من اللبنانيين إلى استكمال مظاهراتهم ضد الفساد رغم تفشى فيروس كورونا الجديد.

الاحتجاجات مستمرة وسط كورونا.. لبنانيون يواصلون التظاهر ضد الفساد فى بلادهم بالرقص من نوافذ شرفات منازلهم على أغنية: "لبنان رح يرجع"#لبنان #خليك_بالبيت #coronavirus pic.twitter.com/U3QMtPT5ou

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) الاحتجاجات مستمرة وسط كورونا.. لبنانيون يواصلون التظاهر ضد الفساد في بلادهم بالرقص من نوافذ شرفات منازلهم على أغنية: "لبنان رح يرجع"#لبنان #خليك_بالبيت #coronavirus pic.twitter.com/U3QMtPT5ou — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 17, 2020

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمثبتة مخبريا فى عموم لبنان، بلغت 120 حالة، وذلك بعدما أظهرت نتائج الفحص التى أجريت قبل ساعات تسجيل 11 حالة جديدة.

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وأشارت الوزارة - فى تقريرها اليومى بشأن مستجدات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا - إلى أن تلك الحالات تشمل ما جرى تشخيصه فى مستشفى رفيق الحريرى الحكومى الجامعى وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص المخبرى (بى سى آر) للكشف عن فيروس كورونا.

وذكرت أنه جرى تسجى حالتى شفاء تام بعد التأكد من فحص (بى سى أر) السلبى لهما مرتين متتاليتين فى غضون 48 ساعة، لافتة إلى أنه يجرى العمل لتقصى الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التى تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وشددت الصحة اللبنانية على جميع المواطنين اللبنانيين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الدولة والتزام المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى الحكومى مركزا رئيسا للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها.