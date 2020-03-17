الصليب الأحمر: تعليق الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، تعليق برنامج الزيارات لأهالي المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت اللجنة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "في ظل استمرار الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة فيروس كورونا تم تجديد تعليق برنامج الزيارات العائلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبنائهم في السجون الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي".

وأضافت: "ندرك تبعات هذه القرارات على العائلات والمعتقلين على حد سواء لكننا أيضا نعي تماما التحديات التي تواجه أي نظام سجون وضرورة وقوف السلطات عند مسؤولياتها في منع تفشي الأوبئة".

ولفتت اللجنة الدولية أنها "على تواصل مع السلطات لإيجاد وسائل بديلة للحفاظ على التواصل العائلي مع المعتقلين".

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والثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 324، حالة 5 منهم سيئة، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة.

ويأتي ذلك مع استمر فرض القيود على الحركة، لمنع استمرار تفشي الفيروس.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.