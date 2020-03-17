أردوغان عقب القمة الرباعية: سنفعل بشكل أكبر آليات التعاون

إسطنبول/ الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم تفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بشكل أكبر.
جاء ذلك في تغريدة عقب قمة رباعية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأضاف الرئيس أردوغان، أن "القمة شكلت فرصة لاجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وتابع قائلا: "سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الاقليمي والعالمي".وانعقدت، الثلاثاء، قمة رباعية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بين الزعماء الأربعة، شارك فيها أردوغان من مكان تواجده في قصر وحيد الدين بإسطنبول.
وكان من المقرر سابقا، أن تستضيف إسطنبول القمة الرباعية، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، ما دفع الزعماء لعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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