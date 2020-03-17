تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، للحظة تأثر مؤذن أحد المساجد في “‫تمير” أثناء أذان صلاة العشاء خلال النداء الأول، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان كإجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا. اظهر المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بكاء أحد مؤذني المساجد في تمير بعد قوله “صلو في رحالكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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