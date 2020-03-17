- 1/2
- 2/2
أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر، بعد أن كانت بين 24 مايو و7 يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين سبتمبر و4 أكتوبر”.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بطولة “رولان غاروس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.