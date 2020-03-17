تأجيل بطولة “رولان غاروس”

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر، بعد أن كانت بين 24 مايو و7 يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين سبتمبر و4 أكتوبر”.