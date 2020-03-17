وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد

وجّه ⁧‫وزير الشؤون الإسلامية‬⁩ الشيخ الدكتور ⁧‫عبداللطيف آل الشيخ‬⁩ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورا ، وعلى المؤذنين التزام الأذان. جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. اظهر المزيد

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