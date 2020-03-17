مجلس الوزراء يرجئ جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم

قرر مجلس الوزراء عدم عقد جلستي المجلس لهذا الأسبوع والأسبوع القادم ؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.

مما يذكر أن هذا التعليق لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي. وقد جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.