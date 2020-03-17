خلال يوم واحد .. كورونا يقتل 135 ويصيب 1178 شخصاً في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ورصد 1178 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية . وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988، والإصابات إلى 16169 حتى الآن. اظهر المزيد

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