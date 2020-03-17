سلطنة عمان تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا

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تَمَاثَل ثلاثة مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان للشفاء؛ ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي شفيت 12 حالة.
وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج؛ مضيفةً أن حالتيهما مستقرتان ويخضعان للعزل المنزلي.
وأوضحت، في بيانها، أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عمان 24 حالةً، 22 حالةً منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتين.
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