تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا في المغرب

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أعلنت المملكة المغربية اليوم عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لشخص يبلغ من العمر 79 سنة ويقطن في مدينة سلا، وكان يعاني من أمراض مزمنة.
وبذلك تكون حصيلة الفيروس بالمغرب حتى الآن، حالتي وفاة، و38 إصابة مؤكدة.
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